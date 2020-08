West-Vlaamse woonzorgcentra bereiden zich voor op hittegolf: "Natuurlijke verluchting, zo weinig mogelijk airco" 

Een hittegolf betekent veel extra werk voor woonzorgcentra, zeker in coronatijden. "Eerst en vooral gaan we vaker rond met drank. Voldoende water drinken is belangrijk als het zo warm is, maar oudere mensen zouden wel eens vergeten te drinken omdat ze een verminderd dorstgevoel hebben. Dat moeten we dus goed in de gaten houden", vertelt Nadine Rosseel van het woonzorgcentrum ter Linden in Veurne.

"Normaal gezien springen mantelzorgers en bezoekers bij voor die extra drankrondes. Maar door de coronacrisis zijn er veel minder bezoekers en zullen we die extra taken zelf moeten doen. We doen dat met plezier, hoor, maar het zal wel druk worden", gaat Rosseel verder.