Na de dreigementen van de Amerikaanse president Trump richting TikTok: wat is er aan de hand met de populaire app? 

Bytedance leek verslagen en kondigde aan dat het bereid was om zijn hoofdkwartier weg te halen uit Peking. Het heeft zichzelf ook in de etalage gezet, in de hoop Amerikaanse investeerders te strikken. Voor het Chinese technologiebedrijf, dat met TikTok een goudhaantje in handen heeft, is dat de enige uitweg uit de crisis. Het wil in zijn grootste markt een herhaling van het India-scenario vermijden. Daar werd TikTok eind juni buiten gegooid, samen met 58 andere Chinese apps, na een escalatie van het grensconflict met China.