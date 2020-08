Ilse Uyttersprot, politica met uitgesproken stijl die op zijspoor van Aalsterse politiek was terechtgekomen

Sinds 1989 zit Ilse Uyttersprot in de gemeenteraad van Aalst. In 2007 werd ze burgemeester. In die hoedanigheid was ze niet alleen het mikpunt van spot tijdens het jaarlijkse carnaval, maar nam ze ook actief deel aan de carnavalsviering. Dat verkleedpartijen ook buiten carnaval hun nut kunnen hebben, bleek in 2009, toen ze verkleed als agent uit de gemeenteraad ontsnapte en zo kon ontkomen aan actievoerende brandweermannen die haar dreigden nat te spuiten.

Tijdens haar burgemeesterschap was Uyttersprot ook een drietal jaar Kamerlid, maar bij de federale verkiezingen van 2010 was ze geen kandidaat-parlementslid meer. In 2012 moest ze de burgemeesterssjerp doorgeven aan Christoph D'Haese, nadat de N-VA in Aalst de verkiezingen had gewonnen.