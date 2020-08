Indiase premier Modi legt eerste "zilveren steen" van de omstreden hindoetempel in de stad Ayodhya

De verwoesting van de moskee van Babur vuurde de religieuze spanningen tussen hindoes en moslims in India aan en bij rellen zijn toen meer dan 2.000 doden gevallen. De kwestie stuwde ook de populariteit van de toen kleine BJP-partij die nu de grootste van het land is geworden en waarop de macht van premier Modi steunt. De tempel in Ayodhya is dan wel een belangrijk symbool voor de BJP, maar niet het enige. Zo verrijzen de laatste jaren in India opnieuw enorme standbeelden zoals dat van Shivaji, de hindoe-heerser die in de 17e eeuw de moslims terugsloeg.

De BJP hangt het concept "hindutva" aan, dat de identiteit van India gelijkstelt met hindoeïsme. De partij gaat daarmee in tegen de seculiere staat die de rivaliserende centrumlinkse Congrespartij in de eerste decennia na de onafhankelijkheid in India heeft uitgebouwd en dat leidt tot grote spanningen met moslims, maar ook met gematigde hindoes en seculiere Indiërs.