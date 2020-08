Jaagpad Grimbergen krijgt nieuw wegdek

Het jaagpad aan de Oostvaartdijk in Grimbergen is momenteel in slechte staat. Daarom investeert de Vlaamse waterweg in een nieuw wegdek over meer dan een kilometer. Tussen de Kluisweg en de Gerselaerendries zal het bestaande asfalt worden afgeschraapt en vervangen worden door een nieuwe laag.

"Fietsers en voetgangers zullen daar binnenkort dus weer vlotter over en weer kunnen", zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen: "Het jaagpad is een belangrijke verbindingsweg tussen de verbrande brug en Humbeek voor fietsers en voetgangers. Die is in heel slechte staat, en de Vlaamse Waterweg heeft nu beslist om daar een nieuw wegdek te leggen."