Kerkje Ossel na 13 jaar gerestaureerd: "Er staan al een doop en viering gepland”

Schepen David De Valck van Merchtem hoopt dat de inwoners de vernieuwde kerk binnenkort weer kunnen bewonderen: "Het is eindelijk af, het heeft meer dan 10 jaar geduurd. We hadden graag de kerk geopend op het patroonfeest Sint Jan de Doper op de laatste zondag van juni, maar door de coronacrisis hebben we dat moeten uitstellen. Nu hopen we ergens een nieuwe datum te kunnen prikken in september."