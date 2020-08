Ergernis over zwerfvuil in Knokke-Heist: “Graag meer respect voor onze strandreinigers”

De gemeente Knokke-Heist vraagt uitdrukkelijk om meer respect te hebben voor de strandreinigers. “Sommige badgasten slagen er nog steeds in om hun afval naast in plaats van in de vuilnisbak te deponeren”, klinkt het bij het gemeentebestuur. "Iedereen die naar het strand trekt, wordt gevraagd om wat extra moeite te doen. Is de afvalbak toevallig vol op een topdag? Loop dan een paar honderd meter naar de volgende bak of neem je afval gewoon mee naar huis."