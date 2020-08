Kobe Ilsen werkt aan tv-versie van Radio 1-programma "#weetikveel" voor Eén

In "#weetikveel" zoekt Kobe Ilsen samen met een expert antwoorden op vragen over één bepaald onderwerp. Wat weten we bijvoorbeeld over burn-out? Of over het viaduct van Vilvoorde? Of over slaap, de belastingen of TikTok? Over de VAR, over het hellend vlak van Ronquières, over het Parlement, over ons bloed, over Stromae? Over Rubens? Over de riool? Over het mondmasker?