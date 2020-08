Terwijl koning Juan Carlos verguisd Spanje verlaat, blijft gewaardeerde  koningin Sofía op het Zarzuela-paleis

Zowel in Zwitserland als Spanje loopt een gerechtelijk onderzoek naar geheime bankrekeningen, dubieuze transacties, belastingontduiking en mogelijke omkoping.

Volgens Spaanse media heeft Juan Carlos het land al verlaten. Zwitserland, Griekenland en zelfs Nederland vallen als mogelijke toevluchtsoord. De Portugeese pers claimt echter dat hij in Portugal vertoeft waar de Spaanse koninklijke familie in de jaren 30 in Estoril in ballingschap leefde. Een land in de buurt van water lijkt ook de meest logische keuze, want Juan Carlos is verzot op zeilen. En met pakweg Portugal is de nabijheid met Spanje verzekerd.