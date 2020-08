Nieuwe federale regering zou korter besturen: regeerperiode van 2 jaar op tafel van onderhandelaars

Op de tafel van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) ligt effectief het voorstel om maar twee jaar samen te besturen, mogelijk met verlengingen van één jaar. Maar voor de ene partij is het akkoord al binnen, de andere “kant er zich a priori niet tegen”. Er is geen akkoord tot er over alles een akkoord is, waarschuwen verschillende partijen.

“We hebben een aantal onderwerpen afgebakend waarvan we het idee hebben dat we dat de komende twee jaar moeten doen”, had De Wever al gezegd tijdens een interview met VTM. De relance na de coronacrisis aanpakken en de structuur van de Belgische staat, het zijn tijdelijke projecten waarvoor de twee grote partijen zich tot 2023 dan zouden engageren. Zo’n korte regeerperiode is ook beter te verdedigen naar hun achterban.