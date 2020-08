Broederlijk Delen: "Vrezen dat we door coronacrisis kleinere bedragen naar het Zuiden zullen kunnen doorstorten"

De coronapandemie laat zich voelen in alle geledingen van de maatschappij, ook bij organisaties die geld inzamelen voor goede doelen. Er is nu al sprake van miljoenen aan misgelopen fondsen, voor ontwikkelingsprojecten of noodhulp. De organisatie Broederlijk Delen heeft reserve voor de huidige projecten, maar vreest voor een financiële aderlating op lange termijn.