Mechelse politie betrapte afgelopen weekend 61 nachtbrakers tijdens avondklok

Bijna een week geleden vaardigde gouverneur Cathy Berx in de provincie Antwerpen bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus uit. Zo onder meer het verplicht dragen van een mondmasker op openbaar domein en een avondklok.

De afgelopen week is het duidelijk geworden dat het merendeel van de Mechelaars de richtlijnen goed opvolgt. Enkel het naleven van de avondklok kan nog stukken beter. Afgelopen weekend heeft politie Mechelen-Willebroek maar liefst 61 mensen betrapt op het negeren van de avondklok. "En dat cijfer is erg hoog, te hoog", vindt Dirk Van de Sande van de politie. "Dat is erg betreurenswaardig, aangezien de regel erg duidelijk is. Trouwens, het is niet zo dat wij al 5 minuten na het ingaan van de avondklok beginnen te verbaliseren. De meeste mensen zijn tussen 1 uur en 5 uur betrapt."

“In het belang van de volksgezondheid dienen we strikt de maatregelen na te leven en alleen zo kunnen we deze weinig aangename periode het snelst achter ons laten", zegt Korpschef politiezone Mechelen-Willebroek, Yves Bogaerts."Het merendeel van de bevolking heeft dit begrepen en we danken ze daar dan ook voor. Sommigen hebben de ernst van de situatie blijkbaar nog altijd niet begrepen, dit is niet meer aanvaardbaar. De eerste dagen werd er gesensibiliseerd, maar nu is de speeltijd voorbij en zal er onmiddellijk geverbaliseerd worden.”