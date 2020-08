Egypte: "Neen, mijnheer Elon Musk, de piramiden zijn niet gebouwd door buitenaardse wezens, kom zelf eens kijken"

Al bij al nog een erg vriendelijke uitnodiging van de Egyptische overheid aan Elon Musk. Er waren er de voorbije dagen ook veel bitsigere commentaren, vooral dan in nationalistische kringen in Egypte. Zahi Hawass, de voormalige toparcheoloog van de Oudheidkundige Dienst in Egypte, had het over een "enorme hallucinatie" door Musk.

Aanleiding was een tweet van Musk waarin hij veronderstelde dat de piramiden in Egypte niet gebouwd werden door mensen, maar door buitenaardse wezens. Waarop hij zich baseert, is niet duidelijk, evenmin of hij het meent of een grapje maakt, maar Musk heeft in het verleden al wel meer bizarre beweringen de wereld ingestuurd. Een ervan was de beschuldiging van pedofilie aan de Britse duiker die vorig jaar de redding van jonge voetballertjes uit een grot in Thailand leidde.