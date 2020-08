Brug over E40 in Affligem wordt opnieuw gebouwd: “Vooral bedoeld voor fietsverkeer”

De nieuwe brug zal een belangrijke fietsverbinding vormen tussen de dorpskernen van Essene en Sint-Katharina-Lombeek. Er zullen twee fietspaden van telkens 2,5 meter voorzien zijn, maar ook auto's kunnen van de brug gebruik maken. “De inrichting van de brug is in de eerste plaats gericht op fietsverkeer, maar er is ook een strook voor lokaal autoverkeer. Auto's kunnen er in één richting tegelijk op. Met andere woorden, als er tegenliggers zijn, zullen die op elkaar moeten wachten”, zegt Anton De Coster van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Half augustus beginnen de eerste voorbereidingen, maar de brug zal pas in november aangelegd worden. Tijdens de werken zullen er in beide richtingen drie versmalde rijstroken zijn met een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.