Nieuwe oudste Belg is Julia Van Hool (111) uit Lier: "Ze straalt opnieuw sinds ze weer elke dag bezoek krijgt"

Julia Van Hool uit Lier is de nieuwe oudste inwoner van ons land. Ze is 111. De vorige oudste Belg, een vrouw uit Gent, is gisteren overleden. Julia verblijft in een woonzorgcentrum in Lier en moest het dus zoals alle bewoners een hele tijd zonder bezoek doen. Maar intussen heeft de directeur een uitzondering voor haar gemaakt: "Elke dag mag iemand anders van de familie een half uur op haar kamer. Ze straalt nu weer", zegt haar zoon Flor Op de Beeck in "Start je dag".