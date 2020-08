NMBS neemt maatregelen om chaos in kuststations te vermijden

De NMBS gaat de reizigers ook beter informeren. Er komen grote elektronische informatieborden voor het station, niet alleen in Oostende, maar in alle kustgemeenten met een station. Reizigers krijgen daardoor al informatie voor ze het stationsgebouw binnengaan, bijvoorbeeld over vertragingen of grote drukte.

En de spoormaatschappij gaat ook communiceren via sociale media. Bart Crols van de NMBS legt uit: “We gaan pushberichten versturen, onder andere via de app, zodat mocht er een probleem zijn, dat mensen verwittigd worden, zodat ze de vooruitzichten voor hun trein kunnen bekijken.”

Oostends burgemeester Tommelein wou ook een verplicht aanmeldingssysteem voor treinen richting kust. Maar dat komt er niet. Wie naar zee spoort, kan zich wel vrijwillig registreren op de NMBS-app, zegt Tommelein: "Wie naar zee komt of terug naar huis gaat, kan in de app aanduiden welke trein ze precies willen nemen. Wanneer ze dat doen krijgen ze informatie over die treinen." Die informatie kan gaan over drukte, vertragingen of storingen.

Tommelein is opgelucht dat er een akkoord is: “Ik kan met een gerust hart het weekend en de hittegolf tegemoet gaan. De extra treinen zijn voor mij terug mogelijk."