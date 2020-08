Burgemeester Tommelein: "Ik wil géén extra treinen naar Oostende, wel meer personeel van NMBS en een reservatiesysteem"

De NMBS zegt dat ze een aantal maatregelen zal nemen om incidenten als vrijdag te voorkomen. Daarvoor zullen een aantal specialisten vandaag een plaatsonderzoek doen. Woordvoerder Bart Crols: "We onderzoeken manieren om de reizigersstroom te optimaliseren. We gaan ook kijken of er een reservatiesysteem kan worden ingevoerd, maar zoiets op poten zetten, kan niet op 1, 2, 3."

"We gaan in ieder geval al buiten het station een groot digitaal infoscherm plaatsen om reizigers te informeren over de toestand van het verkeer en de drukte op de treinen. Daarnaast gaan we ook de communicatie via sociale media versterken", besluit Crols.