Zeker 14 doden en duizenden mensen dakloos door noodweer in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Ook meer dan duizend Zuid-Koreanen zijn dakloos, omdat hun huizen door het noodweer onbewoonbaar zijn geworden. Het regent al 42 opeenvolgende dagen in Zuid-Korea, daarmee is dit de langst durende moesson in zeven jaar.