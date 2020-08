Ook in september geen evenementen in HEKLA-gemeenten

Evenementen zijn door de overheid tot eind deze maand streng gereglementeerd en de gemeenten vinden het te kort dag om dan eind augustus zelf nog evenementen voor september in gang te zetten. "Maar dat betekent niet dat er helemaal niets mag worden georganiseerd", zegt schepen Koen Michiels van Edegem. "Zo zijn er scoutsgroepen die een uithaal willen doen van bijvoorbeeld spaghetti waarbij de mensen in tijdssloten hun spaghetti komen afhalen. Dat moet volgens mij nog altijd kunnen."

Wie een activiteit wil organiseren, moet wel eerst online een aanvraag indienen via het Event Risk Model. Dan wordt bekeken of ze veilig kunnen doorgaan.

De vele verenigingen mogen (beperkte) financiële steun verwachten. "We hebben zelf steun van Vlaanderen gekregen. Daardoor kunnen we een deel van het verlies goedmaken dat de verenigingen zullen lijden door het missen van de jaarmarkt (eerste weekend van september, n.v.d.r.). Maar er zijn wel degelijk heel wat verenigingen die zwarte sneeuw zullen zien, we hopen ze op deze manier toch een beetje te kunnen steunen."