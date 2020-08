Tweede strandbar in Knokke-Heist dicht na een coronabesmetting: "We nemen onze verantwoordelijkheid"

“Dat meisje had al 3 dagen niet meer gewerkt, maar we moeten altijd 5 dagen teruggaan als iemand besmet is geraakt. Daarom zijn we momenteel gesloten.” Caes vindt de beslissing logisch. "Ik wil het zekere voor het onzekere nemen. “Vanavond laten we onze hele crew testen in het AZ Zeno. Als iedereen negatief test, mogen we in het beste geval op woensdag weer open.”