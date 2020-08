Pick-up tegen woning in Essene. "Ik ben blij dat de bestuurster ongedeerd bleef. Materiële schade kan je herstellen", zegt bewoner

Filip Schaukens was rond twee uur zondagmorgen nog op, toen hij een luide knal hoorde. Hij keek naar buiten en zag in het midden van de straat een pick-up op zijn dak liggen. "Ik ging daarop naar beneden en zag de ravage aan mijn woning, dat was wel even schrikken", zegt Filip. De pick-up ramde een muur en kwam tegen de gevel van Filips huis terecht. In de gevel is een gat geslagen . De zijgevel is gescheurd. De woning moest wel niet worden gestut.