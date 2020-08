PODCAST: Vlaamse New Yorker ontsnapt ternauwernood aan de coronadood

De Brugse New Yorker Stefan Himpe trok op 24 maart koortsig en met een zware hoest voor een check-up naar het ziekenhuis. Een uur later werd hij in een kunstmatige coma gebracht in het New Yorkse Presbyterian-ziekenhuis. Hij werd na alarmerende cijfers over het zuurstofgehalte in zijn bloed meteen aan een beademingstoestel gelegd. Pas dertig dagen later ontwaakte hij uit een diepe coma.

Dokters probeerden hem eerder al van de beademing te halen, maar dat mislukte door zware hartritmestoornissen. Even werd zelfs voor het leven van Stefan gevreesd. Zijn overlevingskans werd geschat op minder dan tien procent. Ik ken Stefan, en zijn hele calvarietocht raakt me dus ook persoonlijk. Deze podcast gaat over de mens achter de koele cijfers en statistieken. Over de Amerikaanse gezondheidszorg, moeizame revalidatie, torenhoge kosten, en over je leven herbeginnen, na corona. Een verhaal van New York Tough.