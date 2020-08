"Poging tot bloedbad en revolutie in Wit-Rusland is mislukt", zegt president Loekasjenko die uithaalt naar Rusland

Loekasjenko geeft zelf toe dat hij "autoritair" is en zegt dat dat nu eenmaal zijn stijl is. Hij heeft openlijk heimwee naar de tijd van de Sovjet-Unie, toen hij directeur van een collectieve boerderij was. In 1991 steunde Loekasjenko overigens de mislukte staatsgreep van conservatieve sovjetleiders tegen toenmalig president van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov.

In 1994 werd Loekasjenko dan verkozen tot president van Wit-Rusland, waarna de repressie fors toenam en hij liet nadien de grondwet aanpassen waardoor er geen limiet meer staat op het aantal ambtstermijnen van een president. Voormalig VS-president George W. Bush omschreef Wit-Rusland ooit als "de laatste dictatuur in Europa".

Loekasjenko kon het meestal goed vinden met de Russische president Vladimir Poetin met wie hij zijn regeerstijl en sovjetheimwee gemeen heeft, maar de laatste jaren zat er een haar in de boter, zeker toen Moskou de goedkopere tarieven voor olie- en gasleveringen aan Wit-Rusland introk. Binnenlands brokkelt de populariteit van Loekasjenko af door de economische terugval en zijn gebrek aan aanpak van de coronacrisis. Loekasjenko weigerde om lockdowns toe te laten omdat volgens hem "paniek veel erger is dan het virus".

Wit-Rusland is dan wel geen groot land, maar is strategisch wel erg belangrijk voor Rusland, zoals u onderaan op de kaart kunt zien. Wit-Rusland zit geklemd tussen de EU- en NAVO-lidstaten in de Baltische staten en Polen en in Oekraïne dat sinds de Maidanrevolutie van 2014 op de Europese lijn zit. Als de Russische invloed daar zou afnemen, krimpt de macht van Moskou nog verder in na het verlies van Oost- en Centraal-Europa in 1989, het Balticum in 1991 en Oekraïne in 2014. Bovendien vergroot dan de afstand tot de Russische enclave Kaliningrad aan de Oostzee. Wit-Rusland is ook een knooppunt van belangrijke pijpleidingen voor de export van Russisch aardgas en olie. Wit-Rusland is economisch wel erg afhankelijk van Rusland.