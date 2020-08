"Oh, lieve God": politieke wereld reageert geschokt op moord Ilse Uyttersprot 

"Dit is verschrikkelijk. Ik kan het bijna nog altijd niet geloven", vertelt Crevits nog aan VRT NWS. "Ik ken Ilse al heel lang. We hebben samen rechten gestudeerd aan de Universiteit van Gent, vijf jaar lang. Ze was toen al heel geëngageerd, ook bij de christendemocratische jongeren. Ons parcours heeft altijd wat gelijkgelopen, eerst in de rechten en daarna in de politiek. Als mijn bevoegdheid als minister van Openbare Werken hebben onze paden vaak gekruist. Ik kan het bijna niet geloven", zegt Crevits. "Iedereen kent Ilse. Het is een heel dynamische madam. Dat is een klap voor iedereen. We zijn hier op het kabinet eigenlijk in shock."