Hoevenen krijgt nieuw coronatestpunt

Het punt komt aan het jeugdontmoetingscentrum JOS in de Kerkstraat. Bewoners uit Berendrecht, Zandvliet en Stabroek kunnen er getest worden als er een vermoeden is van een coronabesmetting. "We hebben gemerkt dat de triagepost in Merksem op korte tijd overbelast aan het raken is", zegt Katleen Gavel verpleegkundige bij de huisartsenpost MediNet BeZaliSt. "Daarnaast moesten we patiënten van Noord-Antwerpen naar Merksem sturen - wat toch in donkerrood gebied is - met als risico dat misschien gezonde patiënten daar alsnog besmet zouden geraken."



Het afnamepunt zou volgende week maandag moeten opengaan. Belangrijk is dat je nooit op eigen initiatief naar het testpunt komt, maar dat je altijd eerst je huisarts belt.