Stenen doosje met Inca-offer van paarlemoeren lama en goud gevonden in Titicacameer.

De K'akaya-archipel ligt ten westen van de Challapata-baai aan de oostelijke oever van het Titicacameer en bestaat uit één groot eiland en drie kleintjes. Het K'akaya-rif is het laatste eilandje in de reeks en is bedekt met de uitwerpselen van vogels.

De duikers konden de stenen doos intact uit het water halen, hoewel de stroming één kant had afgeslepen. De doos was goed verzegeld maar niet waterdicht. In de doos, onder het slib dat naar binnen was geraakt, lagen een kleine lama gemaakt uit de schelp van een stekeloester (Spondylus) en de opgerolde goudfolie.

Naast het goud wijst ook het feit dat de lama gemaakt is uit de schelp van een stekeloester erop dat deze dozen artefacten bevatten die waardevol genoeg zijn om als offer te dienen. De dichtstbijzijnde plaats waar de Inca's deze schelpen konden verkrijgen, was immers in de warme kustwateren van de Stille Oceaan voor de kust van Ecuador, een heel eind weg. (Lees verder onder de illustratie.)