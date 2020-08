Twee biervrienden openen stadsbrouwerij in Genk: "Op mijn tiende begon ik al bierviltjes te verzamelen"

In de stadsbrouwerij kan ook volop genipt en geslurpt worden. “Naast de brouwerij steunt ons concept nog op twee andere belangrijke pijlers. Zo kan je plaatsnemen in onze bar of op ons terras om van een gevarieerde kaart te proeven. Geen klassiekers zoals Duvel of Leffe. De meerderheid van de kaart zal uit bieren bestaan die onder ons dak het levenslicht zagen." Maar ook topbieren van andere brouwerijen staan op de kaart. "Het overige aanbod wordt aangevuld met Belgische en zelfs internationale toppers van andere brouwerijen. Daarnaast zetten we erg in op beleving: de brouwerij staat dan ook in het midden van ons café. Op termijn hopen we heel wat biergerelateerde evenementen te kunnen organiseren.”