Een viool hoeft niet langer uit hout gemaakt te zijn

Om uit te zoeken of zijn violen uit kunststof even goed klinken, zette Duerinck een zogenaamd dubbelblind experiment op, waarbij een geblinddoekte violiste de violen achter een kamerscherm bespeelde zonder te weten welke ze in haar handen had. Zelfs de geur van de violen werd gemaskeerd met parfum.

Een jury van experten uit de muziekwereld moest de klank beoordelen. Ook zij wisten niet om welke instrumenten het ging. De volgorde werd pas vlak voor het experiment bepaald en één van de instrumenten werd twee keer opgevoerd om na te gaan of de scores dezelfde zouden zijn.

De meningen over welke viool de beste klank had, verschilden. Zowel bij de violen met koolstofvezel als met vlasvezel waren er instrumenten die goed scoorden. De viool met houten klankblad scoorde – zoals verwacht – goed, maar niet beduidend beter dan de instrumenten uit composieten.

Ook op de vraag naar hoe de perfecte viool moet klinken, kreeg Duerinck uiteenlopende antwoorden. Veel deelnemers wilden vooral een warme of rijke klank, voor anderen was in de eerste plaats een heldere of ronde klank belangrijk. Tim Duerinck: “Dit experiment toont aan dat je niet zomaar alle composietmaterialen over dezelfde kam kan scheren. Veel hangt af van het precieze materiaal, de samenstelling, weeftechniek …, maar ook van de voorkeur van de luisteraar. Het gaat niet op om te zeggen dat violen van koolstofvezel niet warm kunnen klinken. Je kan met koolstofvezel net heel veel verschillende soorten violen maken.”