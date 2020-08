Archeologen KU Leuven zoeken vuurstenen in de buurt van Rotselaar: "Er zijn nieuwe inzichten"

Vuursteen, of silex, is meestal bruin of grijs van kleur en heeft vaak scherpe kantjes. Door ze tegen mekaar te slaan komen er ijzerdeeltjes vrij die spontaan in de lucht oxideren waarbij veel warmte vrij komt.

Toen zo'n 40 jaar geleden de E314 werd aangelegd, werd in Rotselaar zand uitgegraven. En bij die graafwerken hebben inwoners, naast mamoetbeenderen, een heleboel van die vuurstenen gevonden. De stenen zijn toen ook onderzocht, maar omdat het ondertussen 40 jaar geleden is, willen archeologen die vondsten opnieuw onderzoeken.

Ward Caes is een van die archeologen: "De wetenschap staat natuurlijk niet stil, er zijn heel wat nieuwe inzichten: onderzoek van gebruikssporen van vuursteenmateriaal uit die periode bijvoorbeeld. Dat was toen nog niet aan de orde, en dat zijn dingen die nu pas de laatste 40 jaar in een soort van stroomversnelling gekomen zijn. Dat zijn totaal nieuwe inzichten die voor nieuwe conclusies kunnen zorgen."