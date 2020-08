West-Vlaamse politici reageren geschokt op de dood van oud-burgemeester van Aalst

Ook de partijvoorzitter van CD&V, Joachim Coens uit Damme, reageert verslagen. "Het is een grote schok voor iedereen in de partij", zegt hij. "Ilse was zeer gekend in Aalst, waar ze ooit burgemeester en nu schepen was. Maar ook op nationaal vlak kenden mensen haar goed. Zo vroeg sterven en op zo'n manier, dat is absoluut droevig nieuws voor ons allemaal."

"Ik kende haar ook persoonlijk", gaat Coens voort. "Ze is net als ik een liefhebber van basketbal. Onlangs kwam ze nog in Damme naar het basket kijken. Het is een groot verlies. Dat is zeker."