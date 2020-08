Werkloosheid stijgt het meeste in West-Vlaanderen: "De schuld van corona"

West-Vlaanderen is de Vlaamse provincie waar de werkloosheid het meest stijgt sinds de start van de coronacrisis. Dat zegt de VDAB. In heel Vlaanderen is in vergelijking met vorig jaar een stijging van de werkloosheid gemeten van bijna 8 procent. In West-Vlaanderen is die stijging nog 2,5 procent hoger.