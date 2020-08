Wouter Beke (CD&V) verdedigt zich in Vlaams Parlement tegen forse kritiek op zijn beleid

Het was op initiatief van Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Björn Rzoska (Groen) dat de commissie Welzijn is samengeroepen. Zij vinden dat de tijd van excuses stilaan op is. "We zijn voor een stukje het slachtoffer van een gebrek aan sturing, snelheid en flexibiliteit in ons beleid", vindt Vaneeckhout, "en vooral ook van onderschatting over wat er in die tweede golf zal komen."

Hij vindt het niet kunnen dat er eerst een noodkreet vanop het terrein moet komen voor er actie wordt ondernomen.

