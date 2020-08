Zeldzame kwaadaardige kanker vastgesteld bij 77 miljoen jaar oude dinosaurus

Het kankerachtige been in kwestie is het kuitbeen van een Centrosaurus apertus, een gehoornde dinosaurus die 77 tot 76 miljoen jaar geleden leefde in wat nu Noord-Amerika is. Hij lijkt op een Triceratops maar die verscheen pas zo'n 5 miljoen jaar later op het toneel.

Toen het been in 1989 gevonden werd in het Dinosaur Provincial Park in de provincie Alberta, werd oorspronkelijk gedacht dat het zwaar misvormde uiteinde een nog genezende breuk was en werd er verder weinig aandacht aan besteed.

Daar kwam verandering in toen paleontoloog doctor David Evans van het ROM, professor Pathologie en Moleculaire Geneeskunde Mark Crowther en osteopatholoog - een specialist in botaandoeningen - Snezana Popovic, beiden van de McMaster University, tijdens een bezoek in 2017 aan het Royal Tyrrell Museum de ongewone kenmerken van het bot opmerkten en besloten het verder te onderzoeken met moderne medische technieken.

Ze verzamelden een team van multidisciplinaire specialisten en medische professionelen uit de vakgebieden van onder meer pathologie, radiologie, orthopedische chirurgie en paleopathologie - de studie van oude ziektebeelden. (Lees verder onder de foto.)