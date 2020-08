Restaurant in Koksijde vindt zeldzame oranje kreeft: "Die gaat niet in de pot"

Oranje kreeften zijn heel zeldzaam, weet Weiss. "Slechts 1 op de 10 miljoen kreeften is oranje. Ze hebben geen pigment, het is in feite een soort van albinokreeft. De kans dat er 1 in je visnet terechtkomt is heel klein, want ze overleven vaak niet lang. Een gewone bruine kreeft kan zich goed verstoppen voor natuurlijke vijanden, een oranje kreeft valt heel hard op."