Zware ontploffingen met zeker tien doden en erg veel gewonden in de Libanese hoofdstad Beiroet

Vanavond zijn er in Beiroet twee zware ontploffingen geweest in de buurt van de haven. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een aanslag of een ongeluk. Wel zijn er volgens de overheid zeker tien doden en erg veel gewonden gevallen door rondvliegend glas en puin. Libanon zit in een zware economische crisis en er is een uitspraak op til in de rechtszaak over de moord op ex-premier Rafiq Hariri.