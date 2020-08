15 transmigranten opgepakt op snelwegparking in Roeselare

De vrachtwagenchauffeur was onderweg van Frankrijk naar Brugge en maakte een tussenstop op de snelwegparking in Oekene. Plots hoorde hij geluid in zijn laadruimte. Hij contacteerde de politie en die troffen er 15 transmigranten aan. Het gaat om een groep mannen uit Eritrea, allemaal rond de 20 jaar oud. Ze verkeren in goede gezondheid.

Hoe de transmigranten in de vrachtwagen zijn geraakt en waar ze naartoe wilden, is nog niet duidelijk. Het dossier wordt nu verder behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken.