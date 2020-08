40 bewoners en medewerkers van internaat in Koksijde in quarantaine

De 3 personeelsleden werkten allemaal in dezelfde leefgroep. De 8 kinderen uit die groep zijn ondertussen getest, maar blijken niet besmet te zijn. Om helemaal zeker te zijn, zullen ze over 9 dagen nog eens getest worden. Tot dan moeten ze in quarantaine. "De 3 personeelsleden zitten thuis in quarantaine", zegt de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche (LB). "Ze wonen in Brugge, Veurne en Middelkerke. De burgemeesters zijn allemaal verwittigd om te kijken met wie die personeelsleden allemaal in contact zijn geweest."

De andere personeelsleden en bewoners van het MPI zijn vandaag pas getest. Morgen zullen ze de resultaten hebben. Als niemand corona blijkt te hebben, mogen zij morgen al weer buiten.