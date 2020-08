Antwerp Pride: "Dit jaar geen grote optocht, maar de gedachte aan verbondenheid blijft"

De organisatoren hebben langs de route van de parade een reeks van 13 portretten van holebi's en transgenders geplaatst. Je kan die portretten inscannen via een QR code en dan krijg je zowel een videogetuigenis van die persoon als zijn of haar verhaal. "Alle portretten zijn gemaakt in de kleuren van de regenboog", vertelt Bart Abeel, "behalve dat van Rob Scheers, één van onze vrijwilligers van het eerste uur die begin april jammer genoeg is overleden aan Covid. Zijn portret is in zwart-wit."

De route begint op het Sint-Jansplein en eindigt aan het Muhka, waar ook de tentoonstelling "Together" te zien is. Je kan alles alleen doen of met je eigen bubbel. "In regenboodkledij en/of met een mondmasker in de kleuren van de regenboog zo je wil", voegt Abeel er nog lachend aan toe.



Alle praktische info vind je op de website van de Antwerp Pride.