OVERZICHT: fitness mag open, nog geen fiat voor profvoetbal, lees hier welke maatregelen in Antwerpen veranderen 

“De voorbije week was zowat de zwaarste van mijn loopbaan, ook voor mijn medewerkers. Maar die vallen in het niet bij de immense opofferingen die we van iedereen, alle Antwerpenaren, vragen.” Zo begon gouverneur Cathy Berx vanmiddag haar update over de coronasituatie in de provincie Antwerpen, het epicentrum van de tweede golf.

De Antwerpse cijfers blijven stijgen, legde Berx uit. “De stijging in de provincie zet zich door, maar verschuift naar het Oosten van de provincie. In de stad zelf is de toename (van het aantal besmettingen, red.) vertraagd. Inmiddels zien we ook een stijging, weliswaar licht, van de ziekenhuiscijfers”, klonk het.

Exact een week geleden gingen in Antwerpen daarom erg strenge maatregelen van kracht. De meeste van die maatregelen, zoals de avondklok tussen half 12 ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends, blijven zonder meer gelden. Maar er werden wel een paar maatregelen licht gewijzigd.