Antwerpse Thuis-actrice Daphne Paelinck verenigt Antwerpse theaterhuizen: "Dankbaar dat gouverneur ons wilde ontvangen"

Ze belden niet alleen mekaar, maar contacteerden ook viroloog Marc Van Ranst. "We hebben hem gevraagd of coronaproof theater nu echt zo gevaarlijk is en hoe we het nog veiliger kunnen maken. Hij heeft ons daar ook in begeleid, wat we heel vriendelijk van hem vinden in deze drukke tijden."

Ook gouverneur Cathy Berx belden ze op: "Ze had een heel drukke dag, maar wilde toch tijd voor ons vrijmaken omdat ze het heel belangrijk vindt. Alleen al daarom zijn we haar heel dankbaar, ze heeft ten minste naar ons geluisterd. Zo kan ze eventueel ook onze verzuchtingen en de maatregelen die we al genomen hebben, meenemen in de volgende aanpassingen aan het beleid."

Is er dan een kans dat de theaters straks weer open mogen? "We blijven hoopvol, maar we willen ook geen valse hoop geven. Alles moet ook in regels gegoten worden. Ze zijn wel alles wat we gezegd hebben aan het overwegen. We blijven dus wel hoopvol."