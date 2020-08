In Blankenbergse strandbars mag je wél aan de bar bestellen, terwijl dat niet mag volgens coronamaatregelen

Ook uitbater Erwin Renders van strandbar Blue Beach in Blankenberge zegt dat het nu wat laat is om alles nog te veranderen. "Wij kunnen dat niet zomaar reorganiseren. In theorie zouden we dan op zoek moeten gaan naar mensen die alcohol mogen serveren. Jonge mensen mogen dat niet doen. We zouden dan volwassen mensen in dienst moeten nemen. Klanten in de frituur mogen toch ook nog altijd frietjes bestellen aan de toog? Waarom zouden onze klanten dan geen drankje aan de bar mogen bestellen?"