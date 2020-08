Bouw van laatste windpark in Noordzee zit op schema: "Het is een huzarenstukje en millimeterwerk"

SeaMade is voorlopig het laatste vergunde windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee. "Het zal 500 megawatt (MW) groene elektriciteit leveren", zegt Mathias Verkest. "Dat is goed voor zo'n 500.000 huishoudens, of zowat de hele provincie West-Vlaanderen. We vermijden op die manier 600.000 ton CO2-uitstoot."

De onderdelen van de turbines worden vanop de REBO-terminal in de haven van Oostende verscheept. Dat gebeurt met het indrukwekkende installatieschip Apollo. Het is de eerste opdracht in de Belgische Noordzee voor de Apollo en ook de eerste keer dat het schip turbines installeert. Dankzij de lange poten van 84 m (uitschuifbaar tot 106 m) kan het op grote diepte werken. De capaciteit van de kraan is maar liefst 800 ton.

