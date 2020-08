Dakwerker Dennie Willems uit Riemst start extra vroeg om hitte voor te zijn: "Mijn vader komt ook rond met ijsjes"

"De gemiddelde temperatuur op een dak ligt ongeveer 12 graden hoger dan op de grond", weet Dennie Willems. "Op dagen zoals vandaag stijgt de temperatuur daar boven de 40 graden in de schaduw. In de zon is het nog veel warmer." Daarom starten ze tijdens een hittegolf extra vroeg. "Elke werkbus voorzien we met een koelbox met frisdrank", gaat hij verder. "We raden onze mensen ook aan om zich goed in te smeren en veel te drinken."