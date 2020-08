Britse regering betaalt elke klant op restaurant de helft van zijn rekening terug (tot maximum 10 pond)

Sinds maandag betaalt de Britse regering de helft van elke maaltijd die de Brit op restaurant eet, terug. Er zijn wel enkele beperkingen: het gaat om maximum tien pond per maaltijd en de maatregel geldt voor drie vaste dagen in de week. De restaurants hebben het tijdens de coronapandemie zwaar te verduren gekregen en reageren enthousiast. Doel van de maatregel is de Britten zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld doen uitgeven en zo de economie aanzwengelen.