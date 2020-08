Bruisende plekken: waar niemand het durfde vermoeden, vond het beroemdste bal uit onze geschiedenis plaats

De wederopstanding van de verbannen keizer was snel gegaan. Nog maar in februari 1815 was hij ontsnapt van het eiland Elba. In een ijltempo had hij een nieuw leger achter zich kunnen scharen. En opnieuw trok hij richting het land waar hij al zoveel veldslagen had uitgevochten, de Nederlanden. Wellington zou vervroegd het bal van de Richmonds verlaten. Talloze officieren volgden hem, nog uitgedost in gala-uniform. Hun vrouwen of dochters bleven verontrust achter, niet wetende of ze hun geliefden nog zouden terugzien. "Toch", zo schreef Lady Georgiana in haar dagboek, "ging het dansen en feesten door tot in de vroege uren".