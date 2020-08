Buitengewoon kamperen is in Limburg het meest succesvol: "Er komt een kampeerplekje bij"

Er waren al vier unieke kampeerplekken van het Agentschap Natuur en Bos in Limburg, en nu komt er een vijfde bij in Mettekoven, in Heers. De andere vier zijn in Alden Biesen, in Opoeteren, in Kermt en Pelt. Het zijn allemaal plekken in de natuur waar 8 tot 15 tipitenten zijn opgesteld.

"Limburg is de meest succesvolle provincie", zegt Raf Somers van het Agentschap Natuur en Bos. "Alden-Biesen is onze absolute topper, maar ook in Kermt waar je aan de oevers van de Demer kan kamperen of in Opoeteren in het Nationaal Park Hoge Kempen. En sinds 1 augustus hebben we in Heers ook een plek geopend in Haspengouw, zodat je ook daar kan kamperen midden in de natuur."