Genkse burgemeester Wim Dries op staycation in eigen stad: "Waarom zouden we onze eigen hotels niet steunen?"

"De voorbije dagen zijn we al in Hotel Zuid en in het Carbon Hotel blijven overnachten. We zien dat ze de maatregelen overal goed naleven en dat willen we ook steunen", zegt de burgemeester. Hij merkt ook op dat er toch nog wel wat andere mensen in de hotels blijven overnachten.

Volledig zichzelf loskoppelen van zijn beroep als burgemeester gaat wel moeilijker op vakantie in Genk: "Veel mensen kennen mij hier natuurlijk en komen iets zeggen, maar ze laten ons eigenlijk nog heel goed genieten", vertelt hij. Een bijkomend voordeel is dat hij indien nodig, snel op het werk kan zijn. "Ik moet vanaf hier maar 5 minuutjes wandelen en ik ben op kantoor", lacht de Genkse burgemeester.