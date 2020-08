Chiara en Thomas testen rolstoelvriendelijkheid in Limburg: "Op bepaalde plekken kan je met aangepaste fiets gewoon niet door"

Chiara is leerkracht in het buitengewoon onderwijs. Op woensdagnamiddag en vrijdag heeft ze vrij, en die vrije tijd spendeert ze samen met Thomas. “Normaal gaan we twee keer per week zwemmen, maar sinds corona gaan we elke week drie dagen op stap. In het begin van de lockdown fietsten we dan telkens in de buurt rond, maar dat word je al snel beu”, vertelt ze.

Thomas is zwaar ziek geworden toen hij 1 jaar oud was. Daardoor is hij nu doof en blind. “Mentaal is hij ook nog steeds even oud, terwijl hij nu 25 jaar is”, vertelt Chiara. “Je moet dan andere dingen zoeken waarvan hij kan genieten.” Daarom is Chiara de persoonlijke assistente van Thomas, op vrijwillige basis. “Thomas is een beetje mijn beste vriend. We gaan altijd samen op pad. Hij weet en voelt ook heel goed wie ik ben.”