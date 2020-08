Correcties & aanvullingen

In "Het Journaal" werd van drie mannen die gestrand waren op een eiland in de Stille Oceaan gezegd dat ze "zeilers" waren. Het gaat daarbij om een foute vertaling van het Engelse woord "sailors" dat "zeelui" of "zeevaarders" betekent. De mannen waren op het eiland terecht gekomen in een motorboot. Hun boodschap "SOS" op het strand van een klein verlaten eiland werd opgemerkt door een Australisch en een Amerikaans vliegtuig.