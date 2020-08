Bruisende plekken: dit is de moeder van de scholen van Vlaanderen, voorlopig toch nog

De kleine Gentse parochie had meteen het vooruitstrevendste schoolgebouw van het land. Het was ook hoognodig. De Wet op de Algemene Leerplicht van 19 mei 1914 wilde dat elk kind voortaan basisonderwijs moest krijgen. Vooral Vlaamse plattelandsgemeenten verwachtten een toevloed, maar hadden een tekort aan klassen in hun meestal verouderde schoolinfrastructuur. Ook dat was een reden waarom de overheid van de Gentse wereldtentoonstelling wilde gebruik maken om de nieuwe standaardschoolgebouwen te propageren.

De modelschool van het Modern Dorp had alles wat toen modern heette, en terzelfdertijd op grote schaal kon worden gereproduceerd. Ze was gebouwd met baksteen uit Boom en blauwe steen uit Ecaussines. De school was strak en symmetrisch, had grote vensters die veel licht gaven, hoge binnendeuren, strenge witte muren en een verhoogje voor de leerkracht. Buiten was de vooruitgang zo mogelijk nog zichtbaarder. De modelschool was uitgerust met vrijstaande toiletten en een combinatie van open jongensurinoirs en gesloten toiletten. De straat was afgeboord door een hek uit veiligheidsoverwegingen. De ingesloten speelplaats had schaduwrijke bomen tegen de zon en een "préau couvert", een afgedekte ruimte tegen de regen. En, het was tenslotte nog maar 1914, jongens en meisjes kregen aparte klassen, een gescheiden speelplaats en een afzonderlijke ingang.